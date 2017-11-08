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مجتمع قصة من الحياة سيّدة: زوجي مدمن كرة قدم وينسى الدنيا وما فيها وقت المباريات

مجتمع

سيّدة: زوجي مدمن كرة قدم
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سيّدة: زوجي مدمن كرة قدم وينسى الدنيا وما فيها وقت المباريات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-09 14:08:53 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من سيدة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا لزوار الموقع، انا صبية متزوجة من 6 سنين ومشكلتي مع زوجي بلشت من أول أيام الزواج! زوجي رجل منيح وطيب القلب وفش منه بس عنده شغلة وحدة مش قابل يغيّرها وهي انه مدمن كرة قدم! يعني بنسى الدنيا والي فيها لما تبلش لعبة فوتبول ومستحيل يعمل أي اشي تاني غير تركيزو باللعبة وبس!! يعني لو انا بكون مريضة وبقولو خدي ع الدكتور بوقت اللعبة بقولي استني بس تخلص!! شو اعمل معه؟ 


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