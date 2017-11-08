سيّدة: زوجي مدمن كرة قدم وينسى الدنيا وما فيها وقت المباريات

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الرسالة كالتالي:

مرحبا لزوار الموقع، انا صبية متزوجة من 6 سنين ومشكلتي مع زوجي بلشت من أول أيام الزواج! زوجي رجل منيح وطيب القلب وفش منه بس عنده شغلة وحدة مش قابل يغيّرها وهي انه مدمن كرة قدم! يعني بنسى الدنيا والي فيها لما تبلش لعبة فوتبول ومستحيل يعمل أي اشي تاني غير تركيزو باللعبة وبس!! يعني لو انا بكون مريضة وبقولو خدي ع الدكتور بوقت اللعبة بقولي استني بس تخلص!! شو اعمل معه؟



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