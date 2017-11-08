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أخبار محاكم وجنائيات توقيف مالكي 3 ملاحم من طمرة ودير الأسد والرامة للتحقيق بعد ضبط لحوم غير صالحة

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الشاغور توقيف مالكي 3 ملاحم من طمرة ودير الأسد والرامة للتحقيق
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توقيف مالكي 3 ملاحم من طمرة ودير الأسد والرامة للتحقيق بعد ضبط لحوم غير صالحة

الشرطة: 

خلال مداهمة وفحص ملحمة اخرى بدير الأسد تم ضبط نحو 250 كلغم من اللحوم بعيدا عن اعين الرقابة البيطرية الضرورية 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 15:00:27 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال وفي سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها الرامية الى الحفاظ على السلامة العامة من خلال مواصلة تعاونها مع وزارة الزراعة قسم الحفاظ والرقابة على الثروات الحيوانية والنباتية حرصا على الصحة العامة وغيرها من التبعات، تم خلال فترة الايام الاخيرة الماضية مداهمة وفحص عدة ملاحم بالشمال طالت ملحمة بطمرة حيث ضبطت القوات هناك وتحرزت على نحو طن من لحوم الذبائح بعيدا عن اعين الرقابة البيطرية الصحية الضرورية جنبا الى جنب مع توقيف مالك الملحمة (35 عاما) وتحويله للتحقيق واللحوم للابادة" بحسب الشرطة.


تصوير الشرطة

وتابعت السّمري: "اضف إلى أنّه خلال مداهمة وفحص ملحمة اخرى بدير الأسد تم ضبط نحو 250 كلغم من اللحوم بعيدا عن اعين الرقابة البيطرية الضرورية وتم توقيف مالك الملحمة (36 عاما) وتحويله للتحقيق واللحوم للابادة. وكذلك وخلال مداهمة ملحمة بالرامة تم ضبط نحو نصف طن من اللحوم بعيدا عن اعين الرقابة البيطرية الضرورية جنبا لتوقيف مالك الملحمة (50 عاما) وتحويله للتحقيق واللحوم للابادة" وفقًا للبيان.

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