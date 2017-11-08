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صحة اخبار وتقارير دراسة حديثة: حبوب الأسبرين قد تقي من السرطان!

صحة

حبوب الأسبرين قد تقي من السرطان!
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دراسة حديثة: حبوب الأسبرين قد تقي من السرطان!

أوضح باحثون من جامعة هونغ كونغ، أنهم استندوا على بيانات التطور الصحي لعينة من 600 ألف شخص، في محاولة لرصد العلاقة بين الأسبرين والسرطان

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-09 07:28:06 A A

أشارت نتائج دراسة طبية حديثة، أجريت في الصين، إلى أن أخذ حبوب الأسبرين بشكل منتظم يحمي من الإصابة بمرض السرطان على المدى البعيد. وأوضح باحثون من جامعة هونغ كونغ، أنهم استندوا على بيانات التطور الصحي لعينة من 600 ألف شخص، في محاولة لرصد العلاقة بين الأسبرين والسرطان.
 

صورة توضيحية

ووفقًا للدراسة فإنّ من دأبوا على أخذ حبة أسبرين كل يوم على مدى سبعة أعوام، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 47%، كما واكتشفت الوثيقة العلمية الأكبر من نوعها، أن مستهلكي الأسبرين، كانت عرضة إصابتهم بسرطان المعدة أقل بـ38 % مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا الدواء بوتيرة أقل. هذا، ووجدت الدراسة أن مستهلكي الأسبرين أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 34 %، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

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