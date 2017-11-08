المصرية دورين أسعد أول عربية تفوز بمنصب عمدة في كندا

دورين خريجة كلية الرياضة التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي بمونتريال وهي واحدة من أهم الشخصيات في العمل العام وناشطة في مجال حقوق الإنسان

فازت دورين أسعد الكندية من أصول مصرية بمنصب عمدة مدينة بروسار بمقاطعة كيبيك لتصبح أول عمدة عربية في تاريخ كندا منذ اكتشافها في القرن الـ 15 وذلك بعد تاريخ حافل في العمل السياسي. ونجحت أسعد في الحصول على أكثر من 39% من نسبة الأصوات في انتخابات البلدية، فيما حصل أقرب منافس لها على 25% من الأصوات.



دورين أسعد عمدة مدينة بروسار بمقاطعة كيبيك في كندا



دورين تقيم في مدينة بروسار منذ 15 عاما، وفازت بعضوية مجلس المدينة عام 2009، وقررت الانضمام للعمل العام لتشارك كعضو في مجلس المدينة، وشكلت حملتها من الجالية المصرية في مونتريال حتى تمكنت من الفوز بمنصب عمدة المدينة.

دورين خريجة كلية الرياضة التطبيقية وعلوم الحاسب الآلي بمونتريال وهي واحدة من أهم الشخصيات في العمل العام وناشطة في مجال حقوق الإنسان.

المعلومات المتوافرة عن دورين أنها تخرجت في كلية الرياضيات التطبيقية، وعلوم الحاسب الآلي من جامعة مونتريال، وعملت مع كبرى الشركات العالمية في مجال تحسين الخدمات، وأسست في مصر جمعيتين خيريتين تتابع عملهما من الخارج، بهدف تقديم خدمات اجتماعية وإنسانية وحقوقية للراغبين من المصريين الذين يطمعون في السفر للخارج للعمل والدراسة.

دورين متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وتفضل رياضة اليوغا، والمشي ومازالت تحتفظ بعاداتها وتقاليديها المصرية.

عملت دورين في العديد من لجان المجالس البلدية، ومنها لجنة الأسرة والمسنين، واللجنة المشتركة بين الثقافات.

إلى ذلك، هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دورين أسعد بفوزها بمنصب عمدة مدينة بروسار، معربة عن فخرها وسعادتها بالمرأة المصرية المهاجرة وما تحققه من نجاحات ترفع اسم وطنها بالخارج.