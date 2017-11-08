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أخبار محاكم وجنائيات تمديد اعتقال مشتبهين من القدس بضلوعهما في أنشطة تابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية

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القدس والقضاء الشرطة: تمديد اعتقال مشتبهين من القدس
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تمديد اعتقال مشتبهين من القدس بضلوعهما في أنشطة تابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية

الشرطة: 

نؤكد على مواصلة الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام في منع وإحباط أية محاولة لانتهاك القانون ومحاولة تنفيذ اي من أنشطة قوات الأمن الفلسطينية داخل إسرائيل

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 13:43:30 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "مؤخرا، في القدس ألقت الشرطة القبض على مشتبهين مقدسيين للاشتباه بضلوعهما وقيامهما في أنشطة تابعة الى أجهزة الأمن الفلسطينية وذلك داخل مدينة القدس. هذا وفي عملية مشتركة ما بين الشرطة وجهاز الامن العام الشاباك، ألقي القبض على المشتبهين هذا الأسبوع وتم تحويلهما الى التحقيق في وحدة التحقيقات المركزية".

وأضاف البيان: "وبإطار التحقيقات، تم جمع بينات وقرائن على أن الاثنين مرتبطين بأنشطة أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وعملت داخل منطقة القدس، وذلك في انتهاك صارخ لنصوص قانون التطبيق والتنفيذ الخاص في اتفاقيات المرحلة الوسطى هذا وتم تمديد فترة اعتقال المشتبهين عدة ايام ومن المتوقع أن يتم التقدم في لوائح الاتهام ضدهما لاحقا، وإلى كل ذلك ليس من النافلة التأكيد على مواصلة الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام في منع وإحباط أية محاولة لانتهاك القانون ومحاولة تنفيذ اي من أنشطة قوات الأمن الفلسطينية داخل إسرائيل عامة وفي القدس خاصة" إلى هنا نصّ البيان. 

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