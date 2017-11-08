فيديو-سميرة سعيد تدعم المنتخب المغربي بكليب Allez لمغاربة

جاءت الأغنية حماسية تليق بالمناسبة المميّزة التي ينتظرها الجمهور المغربي والعربي بفارغ الصبر

طرحت الديفا المغربية سميرة سعيد عملاً غنائياً مصوّراً جديداً بعنوان Allez لمغاربة، دعماً للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. حيث يقف أسود الأطلس على بعد نقطة واحدة من أجل العودة للمونديال بعد غياب 20 سنة وذلك إثر فوز المنتخب في 1 أيلول/سبتمبر 2017 في مباراته الثالثة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 على منتخب مالي بنتيجة 6-0 وخطفه صدارة المجموعة الثالثة من ساحل العاج بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب الغابون في الدار البيضاء.





وجاءت الأغنية حماسية تليق بالمناسبة المميّزة التي ينتظرها الجمهور المغربي والعربي بفارغ الصبر وهي من كلمات مصعب العنزي، ألحان رضوان الديري وتوزيع رشيد محمد علي وقامت سميرة سعيد بتصويرها في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء تحت ادارة المخرج امير رواني.