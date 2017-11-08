اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي فيديو-سميرة سعيد تدعم المنتخب المغربي بكليب Allez لمغاربة

فنانين

سميرة سعيد تدعم المنتخب المغربي: Allez لمغاربة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

فيديو-سميرة سعيد تدعم المنتخب المغربي بكليب Allez لمغاربة

جاءت الأغنية حماسية تليق بالمناسبة المميّزة التي ينتظرها الجمهور المغربي والعربي بفارغ الصبر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-08 14:49:04 A A

طرحت الديفا المغربية سميرة سعيد عملاً غنائياً مصوّراً جديداً بعنوان Allez لمغاربة، دعماً للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2018 في روسيا. حيث يقف أسود الأطلس على بعد نقطة واحدة من أجل العودة للمونديال بعد غياب 20 سنة وذلك إثر فوز المنتخب في 1 أيلول/سبتمبر 2017 في مباراته الثالثة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 على منتخب مالي بنتيجة 6-0 وخطفه صدارة المجموعة الثالثة من ساحل العاج بعد الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب الغابون في الدار البيضاء. 



وجاءت الأغنية حماسية تليق بالمناسبة المميّزة التي ينتظرها الجمهور المغربي والعربي بفارغ الصبر وهي من كلمات مصعب العنزي، ألحان رضوان الديري وتوزيع رشيد محمد علي وقامت سميرة سعيد بتصويرها في مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء تحت ادارة المخرج امير رواني. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
2 يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة | [2 قراءة]
3 القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما | [2 قراءة]
4 إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا... | [2 قراءة]
5 الشمال:اتهام موظف بإستغلال منصبه والتحرش بزميلاته | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
4 رعب وجنون في شوارع نيويورك..صور | [0 مشاركة]
5 كفرقرع: محاضرة لطلاب السوابع في إبن سينا | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab