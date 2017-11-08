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فنانين فن عربي ماغي بو غصن ساحرة في أحدث صورها وتكشف عن حبّة كراميل

فنانين

ماغي بو غصن تفيض اناقة وأنوثة في أحدث صورها
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ماغي بو غصن ساحرة في أحدث صورها وتكشف عن حبّة كراميل

شوّقت ماغي جمهورها بالاعلان عن الموعد الرسمي لإطلاق فيلمها الجديد "حبة كاراميل"

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-08 18:18:14 A A

تألقت النجمة اللبنانية الجميلة، ماغي بو غصن في أحدث صورها، والتي شاركت فيها جمهورها ومتابعيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت ماغي أنيقة وساحرة في جلسة التصوير التي أجرتها مع مصور المشاهير شربل بو منصور.

وشوّقت ماغي جمهورها بالاعلان عن الموعد الرسمي لإطلاق فيلمها الجديد "حبة كاراميل"، وذلك يوم 21 ديسمبر/ كانون أول المقبل، لينطلق العمل في صالات السينما استثماراً للنجاح الذي حقّقه المسلسل في شهر رمضان الماضي. وأكدت ماغي أنّ الفيلم لن يبدأ حيث انتهى المسلسل، وأنّ ثنائيتها مع ظافر عابدين لن تنتهي.

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