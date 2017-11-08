القدس تودع ابنها الشاب المرحوم مجد الطحان دون مشاركة والده

والد المرحوم حكم عليه بالسجن المؤبد، وقد التقى بابنه قبل اسبوع مدة نصف ساعة بأمر من المحكمة

شاركت جماهير غفيرة من سكان مدينة القدس في مراسيم جنازة ابنها مجد الطحان (19 عاما) الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.



الشاب المرحوم مجد الطحان

جدير بالذكر ان والد المرحوم حكم عليه بالسجن المؤبد، وقد التقى بابنه قبل اسبوع مدة نصف ساعة بأمر من المحكمة، ويوم امس تلقى خبر وفاته، ولم يتمكن اليوم المشاركة في وداع ابنه. هذا وسادت حالة من الحزن لدى العائلة والأقرباء والأصدقاء وجميعهم اثنوا على سيرة ومسيرة المرحوم.