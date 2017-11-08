النجم السوري ناصيف زيتون يشعل ليالي العاصمة السويدية..صور

قدّم ناصيف خلال الحفل الذي إختارته لإحيائه شركة الإتصالات السويدية "هايلبوب" مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته

أحيا النجم السوري ناصيف زيتون حفلاً غنائياً ضخماً في عاصمة السويد ستوكهولم، بمناسبة إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "لوكال"، وقدّم ناصيف خلال الحفل الذي إختارته لإحيائه شركة الإتصالات السويدية "هايلبوب" مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي ردّد الجميع معه كلماتها.



ناصيف زيتون خلال الحفل



هذا، وتفاعل الجمهور مع ناصيف زيتون كان ملحوظاً حيث هتفوا باسمه طيلة الأمسية ورفعوا صوره تعبيراً عن محبّتهم له وسعادتهم بلقائه. وتجدر الإشارة إلى أن الحفل نفذت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده المحدّد وكما هو معرف فإن صالة برنس الواقعة في العاصمة ستوكهولم شهدت إحياء حفلات لعدد من الفنانين العالميّين من بينهم ريهانا وجنيفر لوبيز.