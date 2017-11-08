السوبر ستار راغب علامة يلتقي الجمهور الأردني قريبًا

من المقرر أن يلتقي راغب علامة بالجمهور الأردني في فندق لورويال ⁧عمان

يلتقي السوبر ستار راغب علامة جمهوره الأردني، حيث يحيي حفلًا غنائيًا ساهرًا في العاصمة عمّان وذلك مساء 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. ومن المقرر أن يلتقي راغب علامة بالجمهور الأردني في فندق لورويال ⁧عمان⁩ حيث سيقدّم مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.



راغب علامة



يذكر أنّ راغب علامة يتابع العمل على ألبومه الجديد وينشغل بتسجيل الأغنيات التي اختارها من نخبة من الشعراء، الملحنين والموزعين في الوطن العربي.