كارول سماحة تختتم عام 2017 بجدول أعمال مزدحم

أعلنت كارول لجمهورها عن مفاجآت ومشاريع جديدة وكثيرة خلال الفترة المقبلة

تختتم النجمة اللبنانية كارول سماحة عام 2017 لجدول فنّي مزدحم، لتستقبل السنة الجديدة بجولة غنائية تشمل عدّة دول عربية وأجنبية. هذا، وأعلنت كارول لجمهورها عن مفاجآت ومشاريع جديدة وكثيرة خلال الفترة المقبلة.



كارول سماحة



وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت كارول سماحة أنّ جدولها سيكون مزدحماً خلال الشهرين المقبلين مشيرةً إلى أنها ستعلن عن مواعيد لحفلات جديدة تحييها بين كل من مصر، دبي، لندن، قطر، لبنان وفرنسا.