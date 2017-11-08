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فنانين فن عربي هيفاء وهبي تطير إلى ألمانيا لتسلّم جائزة عالمية

فنانين

هيفاء وهبي تطير إلى ألمانيا لتسلّم جائزة عالمية
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هيفاء وهبي تطير إلى ألمانيا لتسلّم جائزة عالمية

هيفا ستستلم جائزة الـDAF BAMA Music Awards

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-08 18:58:00 A A

تسافر النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال الأيام القريبة المقبلة، إلى مدينة هامبورغ الألمانية لاستلام جائزة الـDAF BAMA Music Awards التي فازت بعد حملة تصويت دامت لعدّة أشهر وشارك فيها جمهور عريض من مختلف أنحاء العالم.


هيفاء وهبي

ومن المقرر أن تتسلّم هيفاء وهبي الجائزة في حفل التكريم المقرر إقامته يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في هامبورغ بحضور نخبة من أهم الفنانين والنجوم العالميين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الـDAF BAMA Music Awards كانت قد رشّحت هيفاء وهبي خلال الأيام الماضية على جائزة أخرى وهي الـBama’s Best Look وسط حملة تصويت ضخمة شنّها عشاق هيفاء عبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي كافّة.

 

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