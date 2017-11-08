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أخبار عربية وعالمية أمريكا: ندعم حكومة لبنان لكننا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية

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أمريكا: ندعم حكومة لبنان لكننا نعتبر حزب الله إرهابيا
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أمريكا: ندعم حكومة لبنان لكننا نعتبر حزب الله منظمة ارهابية

يذكر أن استقالة الحريري أثارت بلبلة واسعة في لبنان، بين داعم ورافض لها. وقد أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية أنه لن يقبل الاستقالة قبل أن يلتقي الحريري ويقف على أسبابها وظروفها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-08 22:11:24 A A

أعلنت الخارجية الأمريكية في تصريح مثير للجدل بعد استقالة سعد الحريري أنها تدعم الحكومة اللبنانية لكنها تعتبر حزب الله "منظمة ارهابية"، وجاء ايضا على لسان الخارجية أنها لم "تتلق إخطارا مسبقا بقرار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالاستقالة".
 


ترامب 

وأكد في كلمته أن لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي، وأنه "أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن". كما حذر من أن "الشر الذي ترسله إيران إلى المنطقة سيرتد عليها". وأعلن رفضه "استخدام سلاح حزب الله ضد اللبنانيين والسوريين"، مشيراً إلى أن "تدخل حزب الله تسبب لنا بمشكلات مع محيطنا العربي"، مشددا على أن "حزب الله فرض أمرا واقعا في لبنان بقوة السلاح".

يذكر أن استقالة الحريري أثارت بلبلة واسعة في لبنان، بين داعم ورافض لها. وقد أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية أنه لن يقبل الاستقالة قبل أن يلتقي الحريري ويقف على أسبابها وظروفها.

في حين اعتبرت السعودية على لسان وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان حكومة لبنان حكومة معادية بسبب ميليشيات حزب الله. وقال السبهان الاثنين إن المملكة العربية السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركاً في حرب على السعودية، مضيفاً: "سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله"، مؤكداً أن ميليشيات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان.


لافتات مؤيدة لنصر الله في لبنان

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