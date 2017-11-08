جهز بيتك للشتاء: كل ما يجب معرفته عن وضع الطبقة العازلة على الأسطح

قبل حلول فصل الشتاء وقدوم الامطار والرياح، نجهز البيت جيدًا، نضع الطبقة العازلة على السطح ونتمتع بشتاء دافئ ولطيف. لا شيء مزعج أكثر من تسرب ماء نكتشفه فجأة في السقف مع سقوط المطر الأول، أو من هواء بارد يتغلغل إلى الغرفة أو من مكيف لا يدفئ كاللازم، بالذات في اليوم الأكثر برودة في السنة. ماذا نفعل إذا؟ نستعد مسبقًا. اليكم المرشد الكامل الذي سيساعدكم في تجهيز بيتكم للشتاء.



تجهيز البيت للشتاء



أفرغوا المزاريب وتأكدوا من عدم وجود انسدادات في فتحات تصريف الماء في الشرفة وعلى السطح

المزاريب وفتحات تصريف الماء قد تسدّ خلال الصيف بسبب الأوراق اليابسة والاوساخ. النتيجة؟ الماء لا يتدفق ويؤدي الى ارتفاع مستوى الماء، الذي قد يتغلغل الى الاسفل ويسبب رطوبة. نظفوا جيدا المزاريب وفتحات التصريف في الشرفات والاسطح، اكنسوا الرمال، الاوراق والأوساخ التي قد تصل الى المزاريب او الى فتحات التصريف وتتسبب بإغلاقها. اسكبوا ماء داخل المزراب لتتأكدوا من نزول الماء بحرّية(فقط لا تفتحوا الماء بقوة، لأن هذا قد يؤدي إلى اتلاف المزراب).



نظفوا مصافي (فلاتر) مكيّفات الهواء

تنظيف مصافي المكيفات يجب أن يتم على الأقل مرة كل عدة أشهر، وإذا لم تنظفوها حتى الآن، من المهم جدًا أن تنظفوها من الغبار بعد أن عملت كثيرًا كل فصل الصيف وقبل بداية الشتاء، فإنها ستعمل ساعات إضافية من أجل تدفئة البيت. تنظيف المصافي سيحافظ ايضًا على مكيفكم وسيساعدكم أنتم ايضًا بالتوفير بالكهرباء. بعد أن أنهيتم تنظيف المصافي، شغّلوا المكيف على وضعية التدفئة، للتأكد من أنه يعمل كما يجب. فأنتم لا تريدون أن تكتشفوا انه لا يدفئ في منتصف أول ليلة باردة.



اهتموا بوضع طبقة عازلة على السطح

قبل المطر الأول، والسطح لا يزال جافًا، من المهم التأكد من انه مغطى بطبقة عازلة جيدًا، لتجنب تغلغل الماء في أيام المطر. إذا اكتشفتم أن الطبقة العازلة على سطحكم قد تشققت خلال فصل الصيف، فقوموا بتجديد الطبقة العازلة على السطح. اليوم لا حاجة لإحضار خبير لوضع الزفت على السطح، ويمكنكم فعل هذا بأنفسكم بمساعدة مادة الطلاء ﭘـوليـﭽـاﭺ طمبور. ﭘـوليـﭽـاﭺ ﭘـولياوريتان 320 الجديد هو مادة صديقة للبيئة، لا تصدر مواد مسرطنة وتساعد على الحفاظ على درجات حرارة منخفضة داخل المبنى. الميزة الكبرى للـﭙـوليـﭽـاﭺ الجديد هو مقاومته- انه يغطي المساحة لفترة طويلة ويصمد أيضًا أمام الماء الراكد.

قبل وضع الـﭙـوليـﭽـاﭺ على السطح،من المهم إزالة الأجزاء المتشققة وتنظيف السطح جيدًا من الغبار والأوساخ بمساعدة ضغط ماء قوي، من أجل ضمان ترابط المادة مع السطح. تأكدوا أيضًا من وجود "رولكا" في زوايا السطح – ميل لزاوية معينة باتجاه فتحات تصريف الماء. بعد أن جهزتم السطح، أنتم مستعدون للبدء بالدهان. على كل متر مربع تريدون دهانه، تحتاجون إلى 2 كغم مادة. بعد أن اشتريتم المادة، نضع الطبقة الاولى. خففوا المواد بنسبة 15% ماء وادهنوا الطبقة بمساعدة فرشاة أو رولر (فرشاة أسطوانة). بعد التجفيف نضع طبقتين إضافيتين بدون التخفيف.



نظّفوا الألواح الشمسية للسخان

إذا كنتم قد صعدتم إلى السطح، استغلوا الفرصة لفحص وضع الألواح الشمسية للسخان لديكم. لحسن حظنا، أيضًا في فصل الشتاء في البلاد يمكننا التمتع ببعض الايام المشمسة، ولكي نتمكن من استغلالها قدر الممكن وتوفير الكهرباء، من المهم التأكد من أن الالواح الشمسية للسخان نظيفة ويمكنها التقاط أشعة الشمس على أفضل وجه. إذا كانت الالواح متسخة، نظفوها بقطعة قماش رطبة. للتأكد من عمل السخان الكهربائي كما يجب من المفضل تشغيله لمدة حوالي ساعة في ساعات الصباح الباكرة والباردة قليلاً. إذا لم يسخّن الماء جيدًا او تسبب بتماس كهربائي، فهذا هو الوقت لاستدعاء شخص متخصص ليعالج المشكلة قبل بداية الشتاء.



تأكدوا من أن النوافذ والابواب مغلقة بشكل محكم

النوافذ والابواب التي لا تغلق بشكل محكم تدخِل إلى البيت الهواء والبرد. افحصوا كل الابواب والنوافذ في البيت وتأكدوا من عدم وجود فراغات بين الملبن والحائط وبين الإطار والزجاج. إذا وجدتم فراغ بين الإطار والزجاج، تأكدوا من أن مطاط الاغلاق يتواجد في مكانه، وإذا كان ممزقًا، استبدلوه. إذا كان هناك فراغ بين الملبن والحائط، قوموا بتعبئته بمادة السيليكون أو بالصمغ الاكريلي.

ع.ع.