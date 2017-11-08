Like

ارفعوا ايديكم عن مقبولة نصار!/ بقلم: شاكر فريد حسن

شاكر فريد حسن في مقاله:

مؤخراً، تم قبول مقبولة نصار لمنصب مديرة قسم التوعية للمجتمع العربي في السلطة الوطنية للأمان على الطرق، ما أثار غضب واستهجان العاملين في صحيفة "يسرائيل هيوم"

ليس غريباً أن يقود هذه الحملة التحريضية اليسرائيان، يسرائيل هيوم ، ويسرائيل كاتس

إن دل على شيء فيدل على مدى تفاقم واستشراس العنصرية في المجتمع الاسرائيلي وداخل المؤسسة الصهيونية، ضد المواطنين العرب الفلسطينيين الباقين في وطنهم

من حق مقبولة نصار ان تحمل اي فكر، وأي موقف سياسي يتوافق مع قناعاتها وعقلها ووعيها ، ويعبر عن ذاتها وضميرها الانساني

المطلوب حملة تضامنية جماهيرية واسعة مع الصحافية مقبولة نصار، والوقوف الى جانبها ومعها في معركتها لصد الهجمة العنصرية اليمينية ضدها، والتصدي لهذا التدهور والانزلاق الخطير

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-09 07:36:37 A نشر: 2017-11-09 07:36:37 A