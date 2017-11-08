ضبط سلاح في منطقة معلية ادوميم

أفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه:"قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود، مؤخرا، في منطقة معلية ادوميم بعملية مداهمة وتفتيش، تخللها ضبط اسلحة اشتملت على بندقية وكذلك دراجة نارية مسروقة. هذا، وتمّ اعتقال مشتبه فلسطيني بالغ بحيازة المضبوطات، وتحويله للتحقيقات الجارية"، إلى هنا البيان.