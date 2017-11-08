ضبط سلاح في منطقة معلية ادوميم
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
أفادت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّه:"قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود، مؤخرا، في منطقة معلية ادوميم بعملية مداهمة وتفتيش، تخللها ضبط اسلحة اشتملت على بندقية وكذلك دراجة نارية مسروقة. هذا، وتمّ اعتقال مشتبه فلسطيني بالغ بحيازة المضبوطات، وتحويله للتحقيقات الجارية"، إلى هنا البيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك