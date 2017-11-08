اعتقال مشتبهين عربيين من الرملة بحيازة وبيع مخدرات

الشرطة:

كانت الشرطة قد القت القبض مؤخرا على المشتبهين بمنطقة موديعين على شارع رقم 443 مشتبهة بسيارتهما متتبعة اياها في محاولة لتوقيفها

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في المركز تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبهين عربيين من سكان الرملة (22.19 عاما) بحيازة مخدرات وايضا بيعها والتجارة بها".







تصوير الشرطة



وتابع البيان: "هذا وكانت الشرطة قد القت القبض مؤخرا على المشتبهين بمنطقة موديعين على شارع رقم 443 مشتبهة بسيارتهما متتبعة اياها في محاولة لتوقيفها ومعاينة في واحد من مستقليها المشتبهين وهو يلقي اغراض من النافذة والتي تبين لاحقا انها وعلى ما يبدو من الحشيش والمريخوانا وكذلك تم ضبط مبلغ من النقود بحوزة المشتبهين مشبوه المصادر والتحقيقات جارية" إلى هنا نصّ البيان.

