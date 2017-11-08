الشرطة: الاعتداء على سائق حافلة عربي في بيتار عيليت واعتقال مشتبهين

هرعت قوات من الشرطة الى المكان، والقت القبض على المشتبهين في الجوار وحولتهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"سائق حافلة نقل مسافرين عامّة، عربي الهوي، تعرّض، ظهر اليوم الاربعاء، في بيتار عيليت وعلى ما يبدو لاعتداء من قبل مسافرين قاصرين (17 عامًا)، بعد أن رفضا دفع ثمن السفرية ومع ادراكهما أنّ السائق عربي الهوية شرعا في شتمه ومن ثم ومع مغادرتهما الباص قاما برشق حجارة اتجاه السائق وتسببا له بجروح، كما وتسببا بأضرار للحافلة"، وفقًا للشرطة.

وأضافت السمري:"هذا، وهرعت قوات من الشرطة الى المكان، والقت القبض على المشتبهين في الجوار وحولتهما للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، إلى هنا بيان الشرطة.