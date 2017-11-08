اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس الشاملة كفرقاسم تشارك في مشروع أمل إسرائيلي

جامعات / مدارس

المثلث الجنوبي الشاملة كفرقاسم تشارك في مشروع أمل إسرائيلي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشاملة كفرقاسم تشارك في مشروع أمل إسرائيلي

مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر:

الهدف من هذه اللقاءات هو التعايش والتفاهم بين الشعبين وخلق جيل سلام ومحبة لأجل مستقبل أفضل ولأجل السلام المنشود

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-08 12:39:55 A A

عمّمت المدرسة الثانوية الشاملة في كفرقاسم بيانًا، جاء فيه:"شاركت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم يومي الأحد والإثنين في إستكمال على مدار يومين بخصوص مشروع " أمل اسرائيلي" في مدينة القدس. ومثّل المدرسة كل من مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر، المعلم مفلح أبو جابر، المعلمة فاطمة رجا، المعلمة منصورة أبو زايد والمعلمة آية عودة والاستاذ معاذ بدير".


خلال فعاليات المشروع
وزاد البيان:"يذكر أن هذا الاستكمال هو تحضير أولي للمشاركة في المشروع الأساسي من أجل معرفة الأخر وتقريب وجهات النظر بين الشرائح المختلفة في المجتمع الإسرائيلي من عرب ويهود متدينين ويهود علمانيين".

وأضاف البيان:"وفي تعقيبه على هذا الاستكمال قال مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر:" ان الهدف من هذه اللقاءات هو التعايش والتفاهم بين الشعبين وخلق جيل سلام ومحبة لأجل مستقبل أفضل ولأجل السلام المنشود، مؤكداً على أن مثل هذه البرامج تخفف من وطأة العنصرية بين الشعبين العربي واليهودي ". يذكر أن المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشارك في هذا المشروع منذ ثلاثة سنوات"، إلى هنا البيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سعد والسعودية/ بقلم: د. ناصر اللحام | [3 قراءة]
2 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
3 يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة | [2 قراءة]
4 القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما | [2 قراءة]
5 إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا... | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
4 مواقع التواصل الاجتماعي.. خطر على المجتمعات | [0 مشاركة]
5 الطيبي والسعدي وعاصلة وصالح يجتمعون بوزير الاقتصاد | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab