الشاملة كفرقاسم تشارك في مشروع أمل إسرائيلي

مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر:

الهدف من هذه اللقاءات هو التعايش والتفاهم بين الشعبين وخلق جيل سلام ومحبة لأجل مستقبل أفضل ولأجل السلام المنشود

عمّمت المدرسة الثانوية الشاملة في كفرقاسم بيانًا، جاء فيه:"شاركت المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم يومي الأحد والإثنين في إستكمال على مدار يومين بخصوص مشروع " أمل اسرائيلي" في مدينة القدس. ومثّل المدرسة كل من مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر، المعلم مفلح أبو جابر، المعلمة فاطمة رجا، المعلمة منصورة أبو زايد والمعلمة آية عودة والاستاذ معاذ بدير".



خلال فعاليات المشروع



وزاد البيان:"يذكر أن هذا الاستكمال هو تحضير أولي للمشاركة في المشروع الأساسي من أجل معرفة الأخر وتقريب وجهات النظر بين الشرائح المختلفة في المجتمع الإسرائيلي من عرب ويهود متدينين ويهود علمانيين".



وأضاف البيان:"وفي تعقيبه على هذا الاستكمال قال مدير المدرسة الأستاذ إياد عامر:" ان الهدف من هذه اللقاءات هو التعايش والتفاهم بين الشعبين وخلق جيل سلام ومحبة لأجل مستقبل أفضل ولأجل السلام المنشود، مؤكداً على أن مثل هذه البرامج تخفف من وطأة العنصرية بين الشعبين العربي واليهودي ". يذكر أن المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم تشارك في هذا المشروع منذ ثلاثة سنوات"، إلى هنا البيان.