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د. منصور عباس: ما حاجتنا لمشتركة لا تستطيع العمل كفريق واحد بشكل حقيقي؟

د. منصور عباس:

إننا كحركة إسلامية تحملنا مسؤوليتنا وقمنا بواجبنا وبذلنا جهدنا في المحافظة على المشتركة ومحاولة تصويب مسارها من جديد.

جهد أعضاء الكنيست الفردي مقدر، وإنجازاتهم لا ينكرها احدا، بل تستحق منا الثناء والتقدير، ولكن ما يحتاج اليه شعبنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي في الداخل اكثر من ذلك بكثير

إلى متى يا سادتي الكرام ؟! أما آن لهذا الجواد ان ينهض من كبوته؟!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-08 12:02:40 A نشر: 2017-11-08 12:02:40 A