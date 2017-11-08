د. منصور عباس: ما حاجتنا لمشتركة لا تستطيع العمل كفريق واحد بشكل حقيقي؟
د. منصور عباس:
إننا كحركة إسلامية تحملنا مسؤوليتنا وقمنا بواجبنا وبذلنا جهدنا في المحافظة على المشتركة ومحاولة تصويب مسارها من جديد.
جهد أعضاء الكنيست الفردي مقدر، وإنجازاتهم لا ينكرها احدا، بل تستحق منا الثناء والتقدير، ولكن ما يحتاج اليه شعبنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي في الداخل اكثر من ذلك بكثير
إلى متى يا سادتي الكرام ؟! أما آن لهذا الجواد ان ينهض من كبوته؟!
كتب د. منصور عباس، نائب رئيس الحركة الاسلامية والناطق بلسانها، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول القائمة المشتركة وأزمة التناوب إنّه:"بات محرجًا جدا ان تجيب على تساؤلات الإخوة والأخوات حول وضع القائمة المشتركة ، خصوصا أولئك الذين آمنوا بفكرة المشتركة صوتوا وعملوا لها من غير مؤيدي الأحزاب. بالامس سئلت عن اخبار المشتركة في بيتَيْ عزاء في بلدين مختلفين، والاجابات لم تقنع احدا، ولَم يسعفني القول اننا كحركة إسلامية تحملنا مسؤوليتنا وقمنا بواجبنا وبذلنا جهدنا في المحافظة عليها ومحاولة تصويب مسارها من جديد. باختصار الناس لا يهمها التفاصيل!".
وأضاف د. عباس في مقاله:"واليوم أتساءل بنفسي، ما حاجتنا لمشتركة لا تستطيع العمل كفريق واحد بشكل حقيقي، تخاطب باسمنا الحكم في اسرائيل ، وترفع قضايانا للعالم بأسره، وتمثل بوصلة للعمل السياسي لابناء شعبنا الفلسطيني، وتتصدى لقضايا خطيرة جدا تهدد وجودنا ونسيجنا الاجتماعي".
واعتبر د. منصور إنّ "جهد أعضاء الكنيست الفردي مقدر، وإنجازاتهم لا ينكرها احدا، بل تستحق منا الثناء والتقدير، ولكن ما يحتاج اليه شعبنا الفلسطيني ومجتمعنا العربي في الداخل اكثر من ذلك بكثير، فحكومة اليمين المتطرف بكل سياساتها العدوانية جاثمة على صدورنا ، وأحزاب المركز وبقايا اليسار لا تأبه بِنَا ولا بمواقفنا وتتجرأ على المس بمكانتنا حتى القانونية وتشكك بشرعية دورنا السياسي، ولا من مجيب!
فإلى متى يا سادتي الكرام ؟! أما آن لهذا الجواد ان ينهض من كبوته؟!"، بحسب ما ورد في منشور د. منصور عباس عبر فيسبوك.