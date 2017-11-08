تقرير يكشف: سعر آيفون X ثلاثة أضعاف كلفة تصنيعه

تشير أرقام "تك إنسايت" إلى أنّ آيفون X يتمتع بالعديد من المكونات باهظة الثمن، وأبرزها الشاشة (قياس 5.8 بوصة)، والتي يبلغ سعرها 65 دولارا تقريبا

تبلغ أسعار مكونات هاتف أبل الجديد "آيفون X" نحو 357 دولارا، بحسب ما كشفت شركة "تك إنسايت"، وبالتالي فإنّها أعلى كثيرا من مكونات هاتف "آيفون 8" (247 دولارا) و "آيفون 8 بلس" (288 دولارا)، وفقا لأرقام مؤسسة أخرى تدعى "آي إتش إس".





آيفون X إلى جانب هواتف أخرى من أبل - رويترز



وتشير أرقام "تك إنسايت" إلى أنّ آيفون X يتمتع بالعديد من المكونات باهظة الثمن، وأبرزها الشاشة (قياس 5.8 بوصة)، والتي يبلغ سعرها 65 دولارا تقريبا، في حين بلغ سعر شاشة "8" نحو 36 دولارا فقط. ووفقا للأرقام أيضا فإن إجمالي هامش الربح الإجمالي في "آيفون X" بلغ 64%، بالمقارنة مع 59% مع هاتف "آيفون 8".

يشار إلى أن تقديرات مؤسسات مثل " آي إتش إس" و "تك إنسايت" تعتمد فقط على سعر المكونات المستعملة في تصنيع الأجهزة، بدون حساب بقية مصروفات عمليات التصنيع والبحث والتطوير وتطوير البرمجيات والدعاية والتوزيع.