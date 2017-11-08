رسميًا: تويتر يضاعف عدد الحروف في التغريدات

تويتر ضاعف عدد الحروف في التغريدة لتبلغ 280 حرفا في جميع اللغات المدعومة، بما فيها العربية

بعد انتظار، ضاعف موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسميًا، عدد الحروف التي يمكن لمستخدميه كتابتها في تغريداتهم لتبلغ 280 حرفا في جميع اللغات المدعومة، بما فيها العربية، وذلك بعد تجارب محدودة على مجموعة مختارة من المغردين. ويشار إلى أنّ تويتر كان قد أفصح للمرة الأولى عن تجربة مضاعفة الحروف المتاحة في سبتمبر/أيلول الماضي.



صورة توضيحية - رويترز

وخلال فترة التجارب قرر تويتر تجربة مضاعفة عدد الحروف المتاحة من 140 حرفا إلى 280 حرفا على جميع اللغات ما عدا اليابانية والكورية والصينية، نظرا لقدرة المغردين بهذه اللغات التعبير عن الكثير من المعلومات بأحرف بسيطة ما يعني عدم حاجتهم للتحديث.

وواجه إعلان تويتر عن التجربة في سبتمبر الماضي موجة من الانتقادات من قطاع عريض من المغردين الذين يعتقدون أن التغريدات ستكون أقل قابلية للقراءة نظرا لطولها.

ولكن إدارة تويتر ردت على الانتقادات من خلال مدونتها الرسمية التي أكدت أن 5% فقط من التغريدات خلال فترة التجارب تخطت حاجز الـ 140 حرفا وأن 2% فقط من التغريدات تخطت حاجز الـ 190 حرفا.