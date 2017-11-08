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تكنولوجيا فيسبوك وتويتر لماذا طلبت فيسبوك من مستخدميها صورهم العارية؟!

تكنولوجيا

لماذا طلبت فيسبوك من مستخدميها صورهم العارية؟!
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لماذا طلبت فيسبوك من مستخدميها صورهم العارية؟!

صحيفة "الغارديان" البريطانية:

عدد من المستخدمين يرسلون صورا حميمية وعارية إلى أصدقائهم، مما يجعلهم متخوفين من إعادة نشرها أمام الجميع أو من أن يتم ابتزازهم بها

طلب "فيسبوك" من المستخدمين مراسلة الشركة بصورهم العارية حتى يحولها الموقع إلى بصمة رقمية خاصة، تهدف إلى منع نشر أو تعميم نفس الصورة مرة أخرى

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-08 18:58:47 A A

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنّ شركة "فيسبوك" طلبت من مستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي إرسال صورهم العارية إلى الشركة، وذلك لغرض نبيل هو محاولة لمعالجة وحل مشكلة "الثأر الإباحي".


صورة توضيحية - رويترز

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عددا من المستخدمين يرسلون صورا حميمية وعارية إلى أصدقائهم، مما يجعلهم متخوفين من إعادة نشرها أمام الجميع أو من أن يتم ابتزازهم بها. ولذلك طلب "فيسبوك" من المستخدمين مراسلة الشركة بصورهم العارية حتى يحولها الموقع إلى بصمة رقمية خاصة، تهدف إلى منع نشر أو تعميم نفس الصورة مرة أخرى. وفي بعض الحالات يتبادل أزواج صورا عارية، ثم يستخدمونها لابتزاز بعض فيما بعد إذا طرأت مشاكل على حياتهم.

ونوّهت الصحيفة البريطانية أنّ فيسبوك يختبر، حاليا، هذه التكنولوجيا في أستراليا بالشراكة مع وكالة حكومية. وقال فيسبوك إن هذه الخاصية ستسمح لضحايا "الصور العارية" باتخاذ إجراءات قبل إعادة نشر صورهم على فيسبوك أو إنستغرام أو مسنجر أو حتى واتساب.

وتمر شركة فيسبوك بأوقات عصيبة في الآونة الأخيرة بسبب المشاكل المتعلقة بعمليات "الفلترة" للمحتوى الذي يتم تحميله على منصاتها على الإنترنت. 

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