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لماذا طلبت فيسبوك من مستخدميها صورهم العارية؟!

صحيفة "الغارديان" البريطانية:

عدد من المستخدمين يرسلون صورا حميمية وعارية إلى أصدقائهم، مما يجعلهم متخوفين من إعادة نشرها أمام الجميع أو من أن يتم ابتزازهم بها

طلب "فيسبوك" من المستخدمين مراسلة الشركة بصورهم العارية حتى يحولها الموقع إلى بصمة رقمية خاصة، تهدف إلى منع نشر أو تعميم نفس الصورة مرة أخرى

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-11-08 18:58:47 A نشر: 2017-11-08 18:58:47 A