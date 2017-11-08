بخطوة مفاجئة استبدال أحلام بنوال الكويتية في ذا فويس

نشرت الفنانة الكويتية نوال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الثلاثاء، تشير من خلالها إلى قبولها دعوة قناة الMBC، لتحل محل الفنانة أحلام في برنامج ذا فويس.



نوال الكويتية وأحلام



حيث علّقت نوال على الموضوع: "أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمه بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice، سعيدة بالدعوة". ومن الواضح أن الامور السياسية لعب دورا في استبدال أحلام بنوال الكويتية بالرغم من أنّ أحلام كانت قد صوّرت أغلب حلقات المرحلة الاولى من برنامج ذا فويس.