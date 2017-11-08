بخطوة مفاجئة استبدال أحلام بنوال الكويتية في ذا فويس
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
نشرت الفنانة الكويتية نوال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الثلاثاء، تشير من خلالها إلى قبولها دعوة قناة الMBC، لتحل محل الفنانة أحلام في برنامج ذا فويس.
نوال الكويتية وأحلام
حيث علّقت نوال على الموضوع: "أشكر إدارة قناة الـ mbc على دعوتهم الكريمه بمشاركتي كأحد أعضاء اللجنة في برنامج the voice، سعيدة بالدعوة". ومن الواضح أن الامور السياسية لعب دورا في استبدال أحلام بنوال الكويتية بالرغم من أنّ أحلام كانت قد صوّرت أغلب حلقات المرحلة الاولى من برنامج ذا فويس.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك