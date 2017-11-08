اختفاء آثار الشاب النصراوي فراس طه والعائلة تناشد المواطنين بالمساعدة

فراس طه متزوج ويبلغ طوله 1.7 متر وكان يرتدي بلوزة بيضاء عندما خرج من منزله في يوم اختفائه

ناشدت عائلة طه من مدينة الناصرة بالمساعدة في العثور على ابنها فراس طه (26 عامًا) والذي اختفت آثاره يوم أمس الثلاثاء 7.11.17 حيث شوهد للمرة الأخيرة في كريات شمونة الساعة 11:00 ظهرا. هذا وتطلب العائلة من المواطنين وكل من يعرف أي معلومة عن ابنها فراس أو عن مكان تواجده الاتصال الى 0526360128.



المفقود فراس طه

ويذكر أن فراس طه متزوج ويبلغ طوله 1.7 متر وكان يرتدي بلوزة بيضاء عندما خرج من منزله في يوم اختفائه. وتوجهت العائلة الى الشرطة وقدمت بلاغا وطلبت المساعدة.