سناب شات تطلق عملية إعادة تصميم شاملة لتطبيقها
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
كشفت شركة سناب تشات عن نيتها في إعادة تصميم تطبيقها بهدف الوصول إلى جمهور أوسع، وذلك بعد الإعلان عن نتائج مالية مخيبة، إضافة إلى تباطؤ في نمو المستخدمين.
سناب تشات
وكانت قد سجلت الشركة الأمريكية، التي أصبحت شركة عامة في شهر آذار الماضي، وكانت قد حظيت بأفضل انطلاقة لشركة تقنية في سوق الأسهم منذ سنوات، من حيث الإيرادات والنمو في عدد المستخدمين للربع الثالث من العام الحالي أدنى بكثير من توقعات وول ستريت، وذلك في ظل سعيها لمنافسة شركة إنستجرام، وشركتها الأم، فيسبوك.
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