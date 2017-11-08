القدس والقضاء إصابة 7 أشخاص في حادث طرق في منطقة القدس
إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق في منطقة القدس
الاسعاف:
عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 08:48 حول حادث طرق على شارع رقم 38 قرب شريجيم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين وعددهم 7، بينهم: مصابة (53 عامًا) بجراح وصفت بالمتوسطة مع إصابة في رأسها، و6 آخرين بجراح وصفت بالطفيفة، وتمّت إحالتهم لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم" وفقًا للبيان.
تعقيبات فيسبوك
عاجل
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك