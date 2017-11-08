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أخبار محليات إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق في منطقة القدس

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القدس والقضاء إصابة 7 أشخاص في حادث طرق في منطقة القدس
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إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق في منطقة القدس

الاسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 10:47:53 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 08:48 حول حادث طرق على شارع رقم 38 قرب شريجيم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين وعددهم 7، بينهم: مصابة (53 عامًا) بجراح وصفت بالمتوسطة مع إصابة في رأسها، و6 آخرين بجراح وصفت بالطفيفة، وتمّت إحالتهم لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم" وفقًا للبيان.

 

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