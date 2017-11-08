إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة في حادث طرق في منطقة القدس

الاسعاف:

عمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة القدس بلاغًا قرابة الساعة 08:48 حول حادث طرق على شارع رقم 38 قرب شريجيم، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابين وعددهم 7، بينهم: مصابة (53 عامًا) بجراح وصفت بالمتوسطة مع إصابة في رأسها، و6 آخرين بجراح وصفت بالطفيفة، وتمّت إحالتهم لاستكمال العلاج في مستشفى هداسا عين كارم" وفقًا للبيان.