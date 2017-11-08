الشرطة: اتهام موظف رفيع في احد المستشفيات بمنطقة الناصرة بإستغلال منصبه والتحرش بزميلاته

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

قام المشتبه باستدعاء المشتكيتين الى مكتبه كل على حده، متحرشا ملقيا عبارات غزل وغيرها ذات فحوى جنسي وحتى مقتربا منهما خلال اجتماعه بهما محاولا تقبيلهما قبلات حميمية قسرا عنهما بالرغم من رفضهما

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في الشمال ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال المشتبه 56 عاما الذي اشغل منصبًا عاليًا في ادارة احدى المستشفيات في منطقة الناصرة بالضلوع في ملف تحرشات جنسية وكذلك في تنفيذ فعل مشين ومحاولة تنفيذ فعل مشين مخل بالاداب، تم مؤخرا التقدم ضده في لائحة الاتهام وايضا طلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضده جنبا الى جنب مع فرض حظر نشر حول بينات هويته الشخصية وذلك بناءا على طلب تقدم به محامي دفاعه وأقره سيادة قاضي المحكمة في الناصرة، هذا ووفقا لمادة التحقيقات التي كانت قد باشرت بها الشرطة من بعد استلامها شكاوى ضد المتهم من قبل عاملتين موظفتين في المجال الاداري بنفس المستشفى وتحت امرته ومفادها قيام المشتبه في مناسبات مختلفة حصلت ما بين الاعوام 2017-2014 وفي نطاق لوازم وعلاقات واحتياجات العمل ذات الصلة باستدعاء المشتكيتين الى مكتبه كل على حده، متحرشا ملقيا عبارات غزل وغيرها ذات فحوى جنسي وحتى مقتربا منهما خلال اجتماعه بهما محاولا تقبيلهما قبلات حميمية قسرا عنهما بالرغم من رفضهما الا انه لم يتوقف وواصل القيام بذلك مستغلا ضائقة وحاجة وضعف المشتكيتين امامه في سياق عملهما تحت امرته مستغلا سطوته النابعة من وظيفته ومنصبه"، وفقا للبيان.

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