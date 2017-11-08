ميري، سوزان، نبال، صابرين ولينا دللوا حالهن.. إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا

لينا أبو مخ، سوزان جمال، صابرين نجم، نيبال ملحم وميري كرّام، هن قسم من مئات الرابحات السعيدات اللي فازوا بالسّحب على جوائز مُدللة من متيرنا بحملة "أم الدّلال".



سوزان جمال



إمكانية الفوز بعدها موجودة، والحملة مستمرة حتى 09.11.2017، واللي يمكن من خلالها جمع عبوات متيرنا وربح العديد من الهدايا.

بدّك تعرفي كيف؟



نجمع خلال فترة الحملة 5 عبوات من بديل الحليب متيرنا، ندخل الكود الظاهر في أسفل العبوة في موقع الحملة، ونشارك في قرعة أسبوعيّة. ومئات الرّابحات في كل أسبوع. في حال لم تربحي فإنّ مشاركتك ستنتقل أوتوماتيكيًا إلى القرعة في الأسبوع الذي يليه، وهكذا فإنّك كلّما بكّرت بجمع الأكواد، تشاركين أكثر وتزداد فرصتك بالرّبح!

لا تضيّعي فرصتك بالدّلال.

إبحثي في جوجل عن- "أم الدّلال".

ع.ع.

