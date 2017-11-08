اغلاق
اغلاق
اسواق العرب اقتصاد واستهلاك ميري، سوزان، نبال، صابرين ولينا دللوا حالهن.. إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا

اسواق العرب

إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا...
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ميري، سوزان، نبال، صابرين ولينا دللوا حالهن.. إنتو كمان بتقدروا تتدلّلوا

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 10:30:36 A A

لينا أبو مخ، سوزان جمال، صابرين نجم، نيبال ملحم وميري كرّام، هن قسم من مئات الرابحات السعيدات اللي فازوا بالسّحب على جوائز مُدللة من متيرنا بحملة "أم الدّلال".


سوزان جمال
إمكانية الفوز بعدها موجودة، والحملة مستمرة حتى 09.11.2017، واللي يمكن من خلالها جمع عبوات متيرنا وربح العديد من الهدايا.
بدّك تعرفي كيف؟

نجمع خلال فترة الحملة 5 عبوات من بديل الحليب متيرنا، ندخل الكود الظاهر في أسفل العبوة في موقع الحملة، ونشارك في قرعة أسبوعيّة. ومئات الرّابحات في كل أسبوع. في حال لم تربحي فإنّ مشاركتك ستنتقل أوتوماتيكيًا إلى القرعة في الأسبوع الذي يليه، وهكذا فإنّك كلّما بكّرت بجمع الأكواد، تشاركين أكثر وتزداد فرصتك بالرّبح!
لا تضيّعي فرصتك بالدّلال.
إبحثي في جوجل عن- "أم الدّلال".
ع.ع.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده | [2 قراءة]
2 سعد والسعودية/ بقلم: د. ناصر اللحام | [2 قراءة]
3 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
4 يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة | [2 قراءة]
5 القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
4 مواقع التواصل الاجتماعي.. خطر على المجتمعات | [0 مشاركة]
5 بطمة: هذه هي عمليات التجميل التي خضعت لها | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab