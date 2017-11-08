Like

المطالبة بإقالة الاعلامية مقبولة نصار من منصبها في سلطة الامان على الطرق بإدعاء نشاطها ضد اسرائيل

وزير المواصلات يسرائيل كاتس:



من يعمل في منظمات فلسطينية ضد الصهيونية غير جدير أن يستلم منصبًا تربويًا في دولة اسرائيل وهنا الحديث عن مجال مهم وهو الامان على الطرق

لو كان لديهم علم في سلطة الامان على الطرق عن نشاطها هذا لما تم تعيينها في هذا المنصب

أيمن عودة:

صحيفة "يسرائيل هيوم" تجاوزت اليوم خطّا أحمر جديدا من خلال ملاحقتها للصحافية مقبولة نصار بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، بحيث أن ذنب الصحافية الوحيد أن لديها موقفًا سياسيًا

الطيبي:

يبدو أن هناك حملة ملاحقة سياسية ومكارثية ضد موظفين وموظفات عرب في سلك خدمات الدولة تهدف للترهيب والتوقيف عن العمل

فقط بسبب ارائها الشرعية ضد وزير الشرطة او بلدية حيفا او مشاركتها في مسيرة النكبة، ومطالبة وزير المواصلات كاتس بوقف عملها في هيئة مكافحة حوادث الطرق

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-08 10:01:27 A نشر: 2017-11-08 10:01:27 A