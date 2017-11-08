مادونا تسافر في الدرجة الاقتصادية رغما عن ثرائها

تخلت مطربة البوب والنجمة الأمريكية الشهيرة مادونا، عن حياة الترف أثناء سفرها على متن الطائرة، وذلك على الرغم من ثروتها الكبيرة المقدرة بأكثر من 800 مليون دولار.



مادونا

النجمة العالمية قامت أثناء سفرها للبرتغال باستخدام الدرجة الأقتصادية، حيث ظهرت على متن طائرة متجهة من لندن إلى لشبونة، مما مثل صدمه ومفاجأة كبيرة للركاب حينما رأو مادونا إلى جانبهم في الدرجة الاقتصادية، والتي تبدأ المقاعد فيها من 42 جنيهاً إسترلينياً دون ارتداء نظارة شمس تخفيها عن الأنظار. واكتفت بارتداء زي مريح ورياضي.