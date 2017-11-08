اغلاق
اغلاق
فنانين فن عالمي مادونا تسافر في الدرجة الاقتصادية رغما عن ثرائها

فنانين

مادونا تسافر في الدرجة الاقتصادية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مادونا تسافر في الدرجة الاقتصادية رغما عن ثرائها

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 10:47:53 A A

تخلت مطربة البوب والنجمة الأمريكية الشهيرة مادونا، عن حياة الترف أثناء سفرها على متن الطائرة، وذلك على الرغم من ثروتها الكبيرة المقدرة بأكثر من 800 مليون دولار.


مادونا

النجمة العالمية قامت أثناء سفرها للبرتغال باستخدام الدرجة الأقتصادية، حيث ظهرت على متن طائرة متجهة من لندن إلى لشبونة، مما مثل صدمه ومفاجأة كبيرة للركاب حينما رأو مادونا إلى جانبهم في الدرجة الاقتصادية، والتي تبدأ المقاعد فيها من 42 جنيهاً إسترلينياً دون ارتداء نظارة شمس تخفيها عن الأنظار. واكتفت بارتداء زي مريح ورياضي.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده | [2 قراءة]
2 سعد والسعودية/ بقلم: د. ناصر اللحام | [2 قراءة]
3 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
4 يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة | [2 قراءة]
5 القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
4 مواقع التواصل الاجتماعي.. خطر على المجتمعات | [0 مشاركة]
5 بطمة: هذه هي عمليات التجميل التي خضعت لها | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab