اتحاد كفرقرع يخسر 1-3 امام الفريديس

بالرغم من تفوقه المبكر في المباراة الا ان فريق اتحاد أبناء كفرقرع قد خسر مباراته الخارجية بالنتيجة 1-3 امام فريق هبوعيل الفريديس في المباراة التي جمعت الفريقين عصر يوم أمس الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".