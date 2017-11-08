اتحاد كفرقرع يخسر 1-3 امام الفريديس
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بالرغم من تفوقه المبكر في المباراة الا ان فريق اتحاد أبناء كفرقرع قد خسر مباراته الخارجية بالنتيجة 1-3 امام فريق هبوعيل الفريديس في المباراة التي جمعت الفريقين عصر يوم أمس الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".
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