أكيورا RLX موديل 2018 المحسنة

تقدم أكيورا خياري طلاء جديدين فاخرين في الخارج يتوفران للمرة الأولى لهذا الموديل وهما لون الأحمر ميتاليك بريليانت والأسود ماجستيك اللؤلؤي بينما مقاعد السيارة الجديدة تتوفر بفرش جلدي اسبريسو فاخر

تصل أكيورا RLX السيدان الرياضية موديل 2018 للولايات المتحدة وصالات العرض فيها اليوم وتتميز السيارة بتصميم مميز ونسختين من السيارة يختلفان في التجهيزات. والبداية مع موديل RLX P-AWS بسعر يبدأ من 54.900 دولار اما الطراز الأعلى RLX Sport Hybrid SH-AWD فتبدأ من سعر 61.900 دولار وهي أقل من الطراز السابق بباقة Advanc e بواقع 4.050 دولار.

وتقدم أكيورا خياري طلاء جديدين فاخرين في الخارج يتوفران للمرة الأولى لهذا الموديل وهما لون الأحمر ميتاليك بريليانت والأسود ماجستيك اللؤلؤي بينما مقاعد السيارة الجديدة تتوفر بفرش جلدي اسبريسو فاخر وبجانب شبكة التهوية الجديدة الماسية الشكل فان أكيورا RLX 2018 تأتي بغطاء محرك منحوت وعجلات بتصميم جديد ومصابيح خلفية LED بتصميم مطور ونظام عادم بمخارج خاصة ومشتت خلفية أسود لامع.

وكلا نسختي السيارة يتميزان بباقة AcuraWatch القياسية التي تشمل مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام مكابح للتصادمات وتحذير من التصادم الأمامي ومساعد للحفاظ على المسار ونظام للتحذير من مغادرة المسار . وتتميز السيارة الهجينة الرياضية الجديدة بشاشة مستقلة ونظام صوتي Krell فاخر و14 سماعة وكاميرا رؤية محيطية وحساسات ركن أمامية وخلفية ومصابيح ضباب LED وتشغيل للمحرك عن بعد ومقاعد أمامية بخواص التسخين والتهوية ومقاعد خلفية بخاصية التسخين وعجلة قيادة بنفس الخاصية بصورة قياسية.