اتحاد كفرقرع يخسر 1-3 امام الفريديس والقمة تشتعل في الدرجة الثانية

حكم المباراة قد ابعد حارس مرمى كفرقرع محمد شايب في الدقيقة الـ17 واللاعب محمد كبها بالدقيقة الـ27 ليلعب الفريق القرعاوي ثلثي المباراة بتسعة لاعبين



سمير يحيى رئيس إدارة فريق اتحاد كفرقرع:

قرارات الحكم لم تكن منصفة بحقنا حيث تفوقنا مبكرا في المباراة ولكن كيف يمكن ان نفوز بتسعة لاعبين

بالرغم من تفوقه المبكر في المباراة الا ان فريق اتحاد أبناء كفرقرع قد خسر مباراته الخارجية بالنتيجة 1-3 امام فريق هبوعيل الفريديس في المباراة التي جمعت الفريقين عصر يوم أمس الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".



من المباراة



هذا وقد شهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين، الفريق القرعاوي سجل مبكرا في الدقيقة السابعة من المباراة عن طريق المهاجم محمد كبها، الا ان فريق الفريديس رد بثلاثة اهداف عن طريق روبيرت ارحيل بالدقيقة الـ29 واوفير حلواني بالدقيقة الـ71 ومروان زيد في الدقيقة الـ81 في المباراة.



تجدر الإشارة الى ان حكم المباراة قد ابعد حارس مرمى كفرقرع محمد شايب في الدقيقة الـ17 واللاعب محمد كبها بالدقيقة الـ27 ليلعب الفريق القرعاوي ثلثي المباراة بتسعة لاعبين. هذه النتيجة اشعلت المنافسة بين فرق القمة على بطاقة الصعود بمستوى الدرجة الأولى وخصوصا بعد نتائج الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب". وبالرغم من الخسارة يبقى فريق اتحاد أبناء كفرقرع في المرتبة الثانية برصيد 17 نقطة بينما يحتل فريق الفريديس المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة.



سمير يحيى رئيس إدارة فريق اتحاد كفرقرع اعرب عن عدم ارتياحه وتفهمه لقرارات حكم المباراة التي كانت ظالمة بحق الفريق القرعاوي الذي تفوق مع الدقيقة السابعة من المباراة واعدا الجمهور القرعاوي ان يعود الفريق الى طريق الانتصارات في مباراته المقبلة نهاية هذا الشهر امام مكابي نجيدات، وأضاف سمير يحيى بالقول: "قرارات الحكم لم تكن منصفة بحقنا حيث تفوقنا مبكرا في المباراة ولكن كيف يمكن ان نفوز في مباراة لعبنا ثلثيها بتسعة لاعبين ، سنعود الى مسار الانتصارات في المباراة القادمة وفريقنا قوية وسيكون فريق قمة حتى نهاية الموسم".