فارس كرم متهم بالسرقة من الشاعر نزار فرنسيس

بعد إعلان النجم اللبناني الشعبي فارس كرم عن طرحه لأغنية كل الناس حواليكي ضمن ألبومه الجديد، اشتعلت حرب بينه وبين الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، حيث وجّه الشاعر فرنسيس رسالة مبطنة لفارس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: "فنّان أنت.. بتدّعي.. إنّك فَهيم.. خلّيك معنا مُحترم.. أحسَن إلَك.. وْبعدك بتتذاكى وأنت أكبَر غشيم.. لا تْمدّ أيدك ع شغلة مش إلَك.."، وذلك في إشارة منه إلى الأغنية التي كتبها للموسيقار الراحل ملحم بركات.



فارس كرم

ورد فارس كرم على كلام فرنسيس بنشره مستندات تفيد بتنازل أسرة ملحم بركات عن الأغنية وتنازل فرنسيس نفسه عنها. أغنية كل الناس حواليكي هي الأغنية الثانية التي يغنيها فارس كرم لملحم بركات بعد أغنية بلا حبّ وبلا بطيخ، التي طرحها في شهر مايو من عام 2016 وحققت نجاحًا كبيرًا.



نزار فرنسيس