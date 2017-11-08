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فنانين فن عالمي هل يوشك النجم الهوليودس جوني ديب على الإفلاس؟!

فنانين

هل يوشك النجم الهوليودس جوني ديب على الإفلاس؟!
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هل يوشك النجم الهوليودس جوني ديب على الإفلاس؟!

جوني ديب كان يقوم بسداد الديون منذ عام 2012 حتى 2016، ثم توقف بعد ذلك عن دفع أية اموال لتتراكم الديون بفوائدها التي بلغت 4 ملايين ونصف إضافة للمبلغ الاصلي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-08 14:50:15 A A

أشار أحد المواقع الفنية العالمية إلى أنّ النجم الأمريكي الشهير جوني ديب، سيضطر لبيع 5 منازل بملكيته في مدينة هوليوود الأمريكية، حيث قدر ثمنهم بحوالي 19 مليون دولار أمريكي، وذلك بناء على طلب فريق إدارته السابقة، ويأتي ذلك من أجل سداد ديونه التي بلغت ما يقرب من 5 ملايين دولار أمريكي.


النجم العالمي جوني ديب

هذا ويذكر أنّ جوني ديب كان يقوم بسداد الديون منذ عام 2012 حتى 2016، ثم توقف بعد ذلك عن دفع أية اموال لتتراكم الديون بفوائدها التي بلغت 4 ملايين ونصف إضافة للمبلغ الاصلي. ومن ضمن الأمور التي أدت لتراكم الديون أكثر على جوني ديب، هو دفعه تعويضًا ماديًا كبيرا لزوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، وذلك بعد أنفصالهما بسبب اعتدائه عليها بالضرب والسب والقذف، وبلغت مبلغ تسوية طلاق جوني ديب، 7 ملايين دولار، يسددها على دفعات تمتد حتى 13 شهرا. 

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