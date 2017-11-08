بلغراد واحدة من اقدم المدن في اوروبا
تعتبر السياحة في صربيا بلغراد رخيصة الى حد كبير ومعظم سكانها يتحدثون الانجليزية
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بلغراد من اجمل مدن صربيا حيث تعتبر واحدة من اقدم المدن في اوروبا ووجهة رائعة من وجهات السياحة في صربيا ، تتنوع فيها خيارات الترفيه والتسوق اضافة الى العديد من المعالم التاريخية التي يرجع تاريخ بعضها الى عصور ماقبل الميلاد. تعتبر السياحة في صربيا بلغراد رخيصة الى حد كبير ومعظم سكانها يتحدثون الانجليزية لذا يجد زوّار المدينة راحة في التنقل والتعامل معهم.
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