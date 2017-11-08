المعارف: السجن 3 سنوات لمن يعتدي على معلم
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وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي، جاء فيه: "خمس خطوات ستقوم بها الوزارة لعلاج العنف ضد المعلمين: 1. اعتراف بالمعلّمين كموظّفي جمهور -تماما كأي موظّف يتعامل مع جمهور مثل شرطي. في حال تعرّض للعنف سيكون عقاب المعتدي حتّى 3 سنوات سجن فعلي".
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