المعارف: السجن 3 سنوات لمن يعتدي على معلم

وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي، جاء فيه: "خمس خطوات ستقوم بها الوزارة لعلاج العنف ضد المعلمين: 1. اعتراف بالمعلّمين كموظّفي جمهور -تماما كأي موظّف يتعامل مع جمهور مثل شرطي. في حال تعرّض للعنف سيكون عقاب المعتدي حتّى 3 سنوات سجن فعلي".