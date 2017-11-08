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مجتمع قصة من الحياة شابة (22 عامًا): أهلي يرفضون أن أرتبط بالشاب الذي أحب بسبب ثرائه

مجتمع

شابة:أهلي يرفضون أن أرتبط بالشاب الذي أحب
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شابة (22 عامًا): أهلي يرفضون أن أرتبط بالشاب الذي أحب بسبب ثرائه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-09 07:29:17 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

انا شابة عمري 22 عامًا، مشكلتي هي أنّ أهلي يرفضون أن أخطب الشاب الذي أحب لأنهم يقولون أن حياته لا تشبهنا، بسبب ثرائه الكبير ونحن عائلتنا متواضعة! حيث أنّهم يقولون انه يجب علي ان ارتبط بالشخص المناسب الذي لا ينظر إلي بتعالي ولكنه متواضع ويحبني وأنا أحبه وأريد أن أكون معه! ولكن أهلي يرفضون هذا الأمر . 


صورة توضيحيّة

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