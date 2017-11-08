شابة (22 عامًا): أهلي يرفضون أن أرتبط بالشاب الذي أحب بسبب ثرائه

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الرسالة كالتالي:

انا شابة عمري 22 عامًا، مشكلتي هي أنّ أهلي يرفضون أن أخطب الشاب الذي أحب لأنهم يقولون أن حياته لا تشبهنا، بسبب ثرائه الكبير ونحن عائلتنا متواضعة! حيث أنّهم يقولون انه يجب علي ان ارتبط بالشخص المناسب الذي لا ينظر إلي بتعالي ولكنه متواضع ويحبني وأنا أحبه وأريد أن أكون معه! ولكن أهلي يرفضون هذا الأمر .



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