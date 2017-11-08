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أخبار محليات حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة

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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا
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حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

أفاد الراصد الجوي اليوم الأربعاء أن الجو سيكون غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.


صورة توضيحيّة

الخميس 09.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.

الجمعة 10.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى معدلها السنوي العام بقليل.

السبت 11.11.2017: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

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