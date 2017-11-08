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جامعات / مدارس

المعارف: السجن 3 سنوات لمن يعتدي على معلم
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المعارف: السجن 3 سنوات لمن يعتدي على معلم والاعتراف بالمعلمين كموظفي جمهور

جاء في البيان: 

سيتم منح صلاحيّات للحارس للتّدخّل في حال حدوث عنف داخل المدرسة

سيتم الاعتراف بالمعلّمين كموظّفي جمهور -تماما كأي موظّف يتعامل مع جمهور مثل شرطي .في حال تعرّض للعنف سيكون عقاب المعتدي حتّى 3 سنوات سجن فعلي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي، جاء فيه: "خمس خطوات ستقوم بها الوزارة لعلاج العنف ضد المعلمين:
1. اعتراف بالمعلّمين كموظّفي جمهور -تماما كأي موظّف يتعامل مع جمهور مثل شرطي. في حال تعرّض للعنف سيكون عقاب المعتدي حتّى 3 سنوات سجن فعلي.
2. منح صلاحيّات للحارس للتّدخّل في حال حدوث عنف داخل المدرسة.
3. إصدار أمر إبعاد لولي الأمر الطالب في حال إعتدى على معلّم في حالات لم يتم فيها تقديم شكوى للشرطة. سيتم اعطاء صلاحيّة للمستشارة القضائية للوزارة بابعاده.


صورة توضيحية


4. تشديد الرد واتّخاذ القرار في حال كان العنف من قبل الطلاب.
5. مرافقة المعلّمين الذين تعرّضوا لعنف. مرافقة قضائيّة ودعم عاطفي لمدى بعيد".

وأضاف البيان: "معطيات مقلقة من السلطة القطريّة للقياس والتّقييم التابعة لوزارة التّعليم وفق تقارير المعلّمين:

1. معلّمون يشعرون بأنّهم مهدّدون من قبل الأهل ويخافون من تعرّضهم لعنف جسدي او في الممتلكات :
في المدارس الإبتدائية العربيّة النسبة %13 في الاعداديّة %11 وفي المرحلة الثانويّة %12.

2. معلّمون في الوسط العربي يشعرون بأنّهم مهدّدون من قبل الطلاب ويخافون من تعرّضهم لعنف جسدي او في الممتلكات.
في المدارس الابتدائيّة %8 وفي الاعداديّة %10 وفي الثانويّة %11".
 

مرفق معطيات الوسط العربي:

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