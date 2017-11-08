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أخبار محليات اندلاع حريق في كرفان خشبي في الرينة دون اصابات

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الناصرة والقضاء اندلاع حريق في كرفان خشبي في الرينة
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اندلاع حريق في كرفان خشبي في الرينة دون اصابات

كايد ظاهر:

يتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

وصل الى موقع العرب بيان من كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي، جاء فيه: "شبّ حريق فجر اليوم في كرفان من الخشب في بلدة الرينة حيث هرعت طواقم اطفاء وانقاذ وعملت على اخماد الحريق في الكرفان الخشبي المحاذي لأحد المنازل في حين لم يبلغ عن اصابات ويتم التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق"، وفقا للبيان.

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