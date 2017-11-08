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أخبار محاكم وجنائيات منطقة الخليل: طعن فتى خلال شجار في مؤسسة تربوية وحالته خطيرة

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الضفة الغربية منطقة الخليل: طعن فتى خلال شجار
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منطقة الخليل: طعن فتى خلال شجار في مؤسسة تربوية وحالته خطيرة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم اعتقال الفتى المشتبه الضالع وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة يهودا والسامرة داخل مؤسسة تربوية داخلية في احدى المستوطنات بمنطقة الخليل وعلى ما يبدو توسع شجار ما بين فتيان هناك في نحو عمر 14 عاما وذلك على خلفية خصومة توسعت ما بين الجهتين تخللها قيام احدهما بطعن الاخر بواسطة سكين مصيبا اياه بجروح خطيرة تمت احالته على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى. هذا وقامت الشرطة التي هرعت الى المكان بإعتقال الفتى المشتبه الضالع وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.

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