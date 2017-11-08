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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يفرض على مورينيو البيع قبل الشراء

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يفرض على مورينيو البيع قبل الشراء
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مانشستر يونايتد يفرض على مورينيو البيع قبل الشراء

إدارة مانشستر يونايتد أخبرت المدرب جوزيه مورينيو أنه سيكون ملزماً بِـ التخلص من اللاعبين الغير مرغوب فيهم إذا أراد الحصول على لاعبين جدد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

يواصل مانشستر يونايتد العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون مضطراً للسير على تعليمات الإدارة إذا أراد الحصول على صفقات جديدة.


مورينيو

وحسب شبكة “BBC” فإن إدارة مانشستر يونايتد أخبرت المدرب جوزيه مورينيو أنه سيكون ملزماً بِـ التخلص من اللاعبين الغير مرغوب فيهم إذا أراد الحصول على لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.ونقلاً عن نفس المصدر فإن إدارة مانشستر يونايتد بقيادة المدير التنفيذي إد وودوارد ترى أن لائحة الفريق الحالية كبيرة وليس هناك مجال لإضافة لاعبين جدد ونفقاتهم على ميزانية النادي بدون التخلص من لاعبين آخرين.
ودائماً حسب شبكة “BBC” فإن لوك شاو ومروان فيلايني يأتيان على رأس لائحة المرشحين للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بهدف فتح المجال لِجوزيه مورينيو من أجل استقدام لاعبين جدد.

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