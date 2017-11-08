طلال دراوشة عيّن وراقب الحكام ضمن بطولة أوروبا للشباب في كرواتيا

يشغل طلال دراوشة مناصب عديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي



تولى مدير اللجنة المهنية في اتحاد الحكام، المهندس طلال دراوشة مهمة تعيين ومراقبة الحكام ضمن بطولة أمم أوروبا للشباب داخل الصالات بكرة القدم المصغرة، وذلك من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث عيّن وراقب حكام البطولة في كرواتيا بمشاركة منتخبات اسبانيا، بلجيكا، كرواتيا وأذربيجان، ودارت فعاليات البطولة على مدار أسبوع كامل. وضم طاقم الحكام من دول هولندا، ويلز، صربيا وقبرص.





مراقب الحكّام طلال دراوشة



ويشغل طلال دراوشة مناصب عديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، خاصة بما يتعلق بالكرة داخل الصالات. وأكد طلال دراوشة على أن مستوى اللعب ممتاز ورفيع، وأن هناك خامات واعدة لدى المنتخبات ولدى الحكام أيضا.