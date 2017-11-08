الفريق العيلوطي تغلب على فريق هبوعيل دير الأسد بعشرة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الخامس



النادي الرياضي شباب عيلوط موسمه الأول في دوري الدرجة الثالثة – منطقة يزراعيل، حيث جمع 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة أمام فريق مكابي طمرة. ويقود التدريبات المدرب المجرب نزيه خطيب، حيث يعتمد على كادر شبه محلي من اللاعبين، وليس لديه تعزيز الا بلاعبين غير مكلفين من الناصرة والقضاء.



المدرب نزيه خطيب

وقال المدرب نزيه خطيب:"نبني مشروعا جيدا في عيلوط ونأمل أن يتكلل بالنجاح، حيث أن هدفنا ليس الصعود، بل اعداد فريق قوي لسنوات طويلة، مع الاشارة الى أن العديد من لاعبينا يخوضون تجربتهم الأولى في الملاعب".

وكان الفريق العيلوطي قد تغلب على فريق هبوعيل دير الأسد بعشرة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الخامس، حيث سجل له محمد شيخ اسماعيل (4) وصالح صالح (3) وموسى أبو موسى ورازي خليل ووسام حجير.