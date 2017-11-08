فرق مغمورة من الدرجات الدنيا تريد أن تكون سندريلا كأس الدولة

يلعب هبوعيل باقة الغربية، على ملعب جت، أمام فريق هبوعيل اكسال. كما يحل نادي دبورية ضيفا على نادي برديس حنا



بانتظار نادي كفر قاسم مهمة أمام هبوعيل بقعات هيردين. ويسافر فريق الدرجة الثانية هبوعيل معين دالية الكرمل الى شفاعمرو لملاقاة هبوعيل المحلي



يلتقي هبوعيل كوكب ومكابي دالية الكرمل، يوم الاثنين المقبل

كما في كل موسم، تبحث العديد من الفرق المغمورة من الدرجات الدنيا على أن تكون سندريلا مسابقة كأس الدولة، بأن تفاجئ كبار الأندية وتتأهل الى مراحل متقدمة. وتأتي هذه المقدمة قبل خوض الجولة السادسة بمشاركة فرق الدرجات الدنيا – الأولى حتى الثالثة، يوم الجمعة، على أن تنضم اليها فرق الدرجة الممتازة في المرجلة المقبلة، وبعدها فرق الدرجة العليا. ويستعد فريق الدرجة الثانية نادي هضبة الجولان لخوض تجربة ثانية في هذه المسابقة أمام فريق الدرجة الأولى هبوعيل آسي جلبواع، آملا أن تنتهي هذه المرة بصورة أفضل من سابقتها.





نادي الهضبة



كما يسعى فريق الدرجة الثالثة مكابي طمرة لاحداث المفاجأة أمام فريق الدرجة الأولى نادي شبيرا حيفا. كما لا يمكن التقليل من حظوظ فريق مكابي شعب الدرجة الثالثة أمام فريق الدرجة الأولى هبوعيل بيسان.

ويلعب هبوعيل باقة الغربية، على ملعب جت، أمام فريق هبوعيل اكسال. كما يحل نادي دبورية ضيفا على نادي برديس حنا. وبانتظار نادي كفر قاسم مهمة أمام هبوعيل بقعات هيردين. ويسافر فريق الدرجة الثانية هبوعيل معين دالية الكرمل الى شفاعمرو لملاقاة هبوعيل المحلي، في حين يلتقي هبوعيل كوكب ومكابي دالية الكرمل، يوم الاثنين المقبل.