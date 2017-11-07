اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات الأسبوع التاسع ضمن الدرجة الثانية بجميع مناطقها

رياضة وشباب

نتائج مباريات الأسبوع التاسع ضمن الدرجة الثانية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نتائج مباريات الأسبوع التاسع ضمن الدرجة الثانية بجميع مناطقها

من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 23:51:23 A A

الدرجة الثانية – الأسبوع 9

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة كفر مندا - مكابي معلوت 2-0
هبوعيل كفر سميع - بيتار نهاريا 0-1
نادي كفر كنا - مكابي شفاعمرو 3-2
اتحاد مجد الكروم - هبوعيل كوكب 0-5

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل صندلة - النهضة الناصرة 0-4
هبوعيل الفريديس - اتحاد كفر قرع 3-1
هبوعيل طيرة الكرمل - مكابي اكسال 1-1
مكابي الرينة - هبوعيل عرعرة 3-0
شباب طرعان - هبوعيل رموت منشيه 2-7
هبوعيل زلفة - نادي دبورية 1-1

المنطقة الجنوبية "أ"

شمشون كفر قاسم - شمشون تل أبيب 3-0
عميشاف بيتح تكفا - أبناء الطيبة 1-2
نادي يافا - هبوعيل برديسيا 1-1
عيروني بيت دجان - بيتار بيتح تكفا 0-1
شباب الطيبة - هبوعيل كريات أونو 1-2
رابطة حولون - هبوعيل نحلات يهودا 0-3

المنطقة الجنوبية "ب"

نادي بئر السبع - مكابي نتيفوت 0-0
رابطة أشدود - يتشلئيل رحوفوت 6-0
بيتار معليه أدوميم - بيتار جفعات زئيف 6-0
مكابي سديروت - عيروني بيت شيمش 3-0
مكابي كريات ملآخي - مكابي بئر السبع 2-1
عيروني موديعين - هبوعيل ايلات 3-0
نادي شيكون همزراح - نادي أشدود 0-1
نادي يروحام - شباب رهط 0-0

كأس الدولة – الجولة السادسة

هبوعيل مصمص - هبوعيل القدس 1-0 في الوقت الاضافي

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
2 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
3 وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة | [2 قراءة]
4 ترامب: لديّ ثقة كبيرة في الملك سلمان وولي عهده | [2 قراءة]
5 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
4 شفاعمرو تفجع بوفاة الشابة نبراس خالد خالدي | [0 مشاركة]
5 البرلمان العراقي يجرّم رفع علم إسرائيل في البلاد | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab