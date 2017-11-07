نتائج مباريات الأسبوع التاسع ضمن الدرجة الثانية بجميع مناطقها
الدرجة الثانية – الأسبوع 9
المنطقة الشمالية "أ"
الأخوة كفر مندا - مكابي معلوت 2-0
هبوعيل كفر سميع - بيتار نهاريا 0-1
نادي كفر كنا - مكابي شفاعمرو 3-2
اتحاد مجد الكروم - هبوعيل كوكب 0-5
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل صندلة - النهضة الناصرة 0-4
هبوعيل الفريديس - اتحاد كفر قرع 3-1
هبوعيل طيرة الكرمل - مكابي اكسال 1-1
مكابي الرينة - هبوعيل عرعرة 3-0
شباب طرعان - هبوعيل رموت منشيه 2-7
هبوعيل زلفة - نادي دبورية 1-1
المنطقة الجنوبية "أ"
شمشون كفر قاسم - شمشون تل أبيب 3-0
عميشاف بيتح تكفا - أبناء الطيبة 1-2
نادي يافا - هبوعيل برديسيا 1-1
عيروني بيت دجان - بيتار بيتح تكفا 0-1
شباب الطيبة - هبوعيل كريات أونو 1-2
رابطة حولون - هبوعيل نحلات يهودا 0-3
المنطقة الجنوبية "ب"
نادي بئر السبع - مكابي نتيفوت 0-0
رابطة أشدود - يتشلئيل رحوفوت 6-0
بيتار معليه أدوميم - بيتار جفعات زئيف 6-0
مكابي سديروت - عيروني بيت شيمش 3-0
مكابي كريات ملآخي - مكابي بئر السبع 2-1
عيروني موديعين - هبوعيل ايلات 3-0
نادي شيكون همزراح - نادي أشدود 0-1
نادي يروحام - شباب رهط 0-0
كأس الدولة – الجولة السادسة
هبوعيل مصمص - هبوعيل القدس 1-0 في الوقت الاضافي