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رياضة وشباب رياضة محلية تعادل 1-1 في مباراة القمة بين زلفة ودبورية يشعل المنافسة اكثر بالدرجة الثانية

رياضة وشباب

قرى المرج تعادل 1-1 في مباراة القمة بين زلفة ودبورية
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تعادل 1-1 في مباراة القمة بين زلفة ودبورية يشعل المنافسة اكثر بالدرجة الثانية

ايال برزاني افتتح باب التسجيل في المباراة في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة لصالح فريقه دبورية

من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-07 23:46:24 A A

اشتعلت المنافسة على بطاقة الصعود لمستوى الدرجة الاولى بين فرق القمة بالدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب وذلك بعد نتيجة التعادل 1-1 بين فريقي هبوعيل ابناء زلفة والنادي الرياضي دبورية وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على استاد السلام بمدينة ام الفحم ضمن مباريات الاسبوع التاسع لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب.

ايال برزاني افتتح باب التسجيل في المباراة في الدقيقة الثالثة من انطلاقة المباراة لصالح فريقه دبورية لكن الفريق المضيف هبوعيل زلفة ادرك التعادل 1-1 في الدقيقة الأربعين عن طريق اللاعب ينيف درعي ليكتفي الفريقين بالتعادل ونقطة يتيمة لكل فريق.

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