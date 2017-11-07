يوم التوجيه المهني في مدرسة طرعان الثانوية



ضمن برنامج التوجيه المهني لصفوف الثواني عشر، في مدرسة طرعان الثانوية، بادرت المستشارة التربوية في المدرسة، السيدة منار صباح، الى تنظيم يوم خاص للتوجيه المهني، بمشاركة جامعات وكليات، حيث قدم ممثلوها التوجيه والمشورة للطلاب المشاركين، في مجالات مختلفة من التعليم الأكاديمي. شمل البرنامج القاء كلمات ترحيبية من قبل رئيس المجلس المحلي، السيد عماد دحلة، مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة، مدير قسم المعارف السيد سامي عدوي، ومدير مشروع رواد المرافق للبرنامج، السيد أشرف جبور.







وقدم البروفيسور حسام حايك محاضرة قيمة عن التعليم الأكاديمي والابحاث التي يقوم بها ولاقت المحاضرة اعجاب الحاضرين. بدورة شكر مدير المدرسة، المربي ناظم زحالقة كل من عمل على تنظيم وانجاح اليوم كذلك شكر الحضور وأكد على دور المدرسة في تزويد الطلاب بالادوات والمعلومات التي يحتاجونها لبناء مستقبلهم واختيار المواضيع المستقبلية بالشكل الصحيح، متمنيا للطلاب النجاح في مشوارهم وبناء مستقبلهم.